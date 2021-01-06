Знаменитый итальянский футболист лишился селезенки и попал в реанимацию после тяжелого ДТП

Максим Иншаков Футбол 21:25, 6.01.2021 Обновлено: 21:40, 6.01.2021

Вице-чемпион Европы 2012 года по футболу в составе сборной Италии Морган Де Санктис находится в тяжелом состоянии в госпитале после дорожно-транспортного происшествия в Риме, сообщает ilmessaggero.it.

Бывший голкипер "Ювентуса", "Монако" , занимающий ныне пост директора "Ромы", будучи за рулем спортивный автомобиль Hyundai, около полуночи не справился с управлением и перевернулся.

Знаменитого в прошлом футболиста срочно госпитализировали с внутрибрюшным кровотечением. В больнице Санктис перенес операцию по удалению селезенки. Кроме того у него были диагностированы множественные переломы ребер и спины.

По сообщению прессы в настоящий момент жизни бывшего голкипера ничего не угрожает. Он находится в сознании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января чемпион Украины 2018 года по шоссейно-кольцевым мотогонкам Александр Георгица попал в серьезную аварию в Киеве.

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