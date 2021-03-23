Знаменитий футболіст впав без свідомості на тренуванні "Атлетіко". Відео

Знаменитий французький нападник "Ліона" малійського походження Мусса Дембеле, який виступає за "Атлетіко Мадрид" на правах оренди, знепритомнів на тренуванні

На відео видно, як під час одного із занять 24-річний форвард впав на газон. Лікарі команди, що чергували на стадіоні відразу ж підбігли до француза і повернули його на бік, щоб уникнути западання язика.

Пізніше Дембеле на ношах віднесли до машини швидкої допомоги та негайно відправили до лікарні. Пізніше виявилося, що у футболіста просто впав артеріальний тиск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі діагностували у зоряного нападника італійського "Ювентуса" цитомегаловiрусну інфекцію (ЦМВ), яка залишається в організмі вподовж всього терміну життя.

Гравець поскаржився на погане самопочуття після поразки від "Порту" в Лізі чемпіонів (1:2). Футболіст відчув слабкість і втратив свідомість в роздягальні.