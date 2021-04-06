Зірковий гравець "Реала" захворів на коронавірус перед матчем з "Ліверпулем" в ЛЧ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1 хвилина
1,3 т.
Гравці 'Реала'

Зірковий захисник "Реала" Рафаель Варан заразився коронавірусом і не зможе допомогти команді в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

На офіційному сайті мадридців з'явилося повідомлення про позитивний тест француза на COVID-19 напередодні поєдинку.

Відзначимо, що крім Варана цю зустріч також пропустять капітан Серхіо Рамос, правий захисник Дані Карвахаль і форвард Еден Азар, який, за словами лікаря, ризикує завчасно закінчити футбольну кар'єру.

У заявці "Реала" на матч є тільки два гравці центру оборони – Начо Фернандес і Едер Мілітао.

Судячи з усього, Варан пропустить надважливу зустріч з "Барселоною" в чемпіонаті Іспанії, заплановану на суботу, 10 квітня, і повторну гру з англійцями в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший поєдинок мадридців із "Ліверпулем" відбудеться у вівторок, 6 квітня. Став відомий розклад трансляцій цього протистояння.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна
КоронавірусЛіга чемпіонівРеал МадридФК ЛіверпульСерхіо Рамос