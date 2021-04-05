Де дивитися 'Реал' – 'Ліверпуль': розклад трансляцій Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль" у вівторок, 6 квітня, проведуть перший чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів.

Команди змагатимуться в столиці Іспанії на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Повторення фіналу ЛЧ-2018, який проходив в Києві, можна буде побачити у прямій трансляції на телеканалі "Футбол 1", де показ буде супроводжувати аналітична студія. Крім того, можливість стежити за грою надасть відеосервіс Megogo.

Також в прямому ефірі битву в Мадриді покажуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 2", і білоруський "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали переможця Ліги чемпіонів, дізнавшись результати жеребкування 1/4 фіналу.