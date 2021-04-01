Зінченко українською мовою від імені збірної зробив заяву після матчів відбору ЧС-2022

Максим Іншаков Футбол 21:49, 1.04.2021 Оновлено: 21:55, 1.04.2021

Капітан збірної України з футболу Олександр Зінченко після сенсаційної нічиєї з Казахстаном подякував усім уболівальникам країни за підтримку.

Захисник "Манчестер Сіті" у себе в Instagram опублікував заяву українською мовою, в якій дав обіцянку всім шанувальникам "синьо-жовтих".

"Один із найскладніших циклів матчів збірних минув. Ми, футболісти збірної України, приймаємо відповідальність за результат. І хочемо лише подякувати всім, за підтримку, критику та небайдужість. Це все надихає нас рухатись далі і боротись до кінця. Ми ніколи не зможемо пообіцяти вам, що поразок і невдач більше не буде. Але можемо сказати точно: ми ніколи не опустимо руки та ніколи не будемо байдужими до виступів за нашу країну", – написав Олександр у себе в акаунті.

Олександр Зінченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, підопічні Андрія Шевченка в трьох матчах набрали три очки, завершивши всі ігри внічию. У середу, 31 березня, "синьо-жовті" не змогли обіграти Казахстан. До цього наша збірна сенсаційно звела внічию гру з Францією, а потім на останніх хвилинах втратили перемогу над Фінляндією.

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