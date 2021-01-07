Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" вийти у фінал Кубку англійської ліги

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко провів повний матч 1/2 фіналу Кубку англійської ліги проти "Манчестер Юнайтед".

Поєдинок завершився перемогою "городян" з рахунком 2:0.

Від авторитетного статистичного видання whoscored.com 24-річний футболіст збірної України отримав оцінку 6,69. Зінченко віддав 88,5% точних передач, виграв одну верхову боротьбу і зробив 102 торкання м'яча.

У фіналі "МанСіті" зіграє з "Тоттенгемом". Матч відбудеться 25 квітня на стадіоні в Лондоні.

Кубок Англійської футбольної ліги вважається не настільки престижним, як Кубок Англії, який має набагато більш багату історію, і в розіграші якого беруть участь навіть ті клуби, які не входять до складу Футбольної ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Зінченко може продовжити кар'єру в італійському "Лаціо"