Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в финал Кубка английской лиги

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел полный матч 1/2 финала Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед".

Поединок завершился победой "горожан" со счетом 2:0.

От авторитетного статистического издания whoscored.com 24-летний футболист сборной Украины получил оценку 6,69. Зинченко отдал 88,5% точных передач, выиграл одну верховую борьбу и совершил 102 касания мяча.

В финале "МанСити" сыграет с "Тоттенхэмом". Матч состоится 25 апреля на стадионе в Лондоне.

Кубок Английской футбольной лиги считается не столь престижным, как Кубок Англии, который имеет гораздо более богатую историю, и в розыгрыше которого принимают участие даже те клубы, которые не входят в состав Футбольной лиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Зинченко может продолжить карьеру в итальянском "Лацио"