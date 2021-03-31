Зеленський підтримав збірну України перед матчем відбору на ЧС-2022 із Казахстаном

Президент України Володимир Зеленський підтримав нашу збірну, яка в середу, 31 березня, проведе третій матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

На своїй сторінці в Instagram глава держави опублікував знімок із шарфом у жовто-блакитних кольорах. Він висловив надію на те, що підопічні Андрія Шевченка зможуть здобути перемогу над суперниками.

"Цей шарф пам'ятає безліч перемог, сьогодні чекаємо на ще одну! Вперед, до перемоги!" – написав Зеленський.

Зеленський підтримав збірну України Instagram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що після двох турів збірна України посідає третє місце в таблиці з двома очками в активі. Фінляндія, яка на останніх хвилинах вирвала нічию у матчі з нашою національною командою, йде другою з такою ж кількістю зароблених балів, але з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

Франція, з якою Україна сенсаційно зіграла внічию в першому турі, лідирує з чотирма очками завдяки перемозі над Казахстаном у другому поєдинку (2:0).

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо список гравців нашої команди, які зможуть взяти участь у цьому протистоянні.