Стала відома заявка збірної України на матч із Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його штаб визначилися з остаточним списком футболістів, які зможуть допомогти команді в матчі третього туру відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), в заявку на поєдинок увійшли 23 футболісти. Повністю вона має такий вигляд:

Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін

Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Тимчик, Сирота, Михайличенко, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Шепелев, Малиновський, Шапаренко, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Довбик, Мораес

Зазначимо, що до цього списку не потрапили воротарі Андрій Лунін, Дмитро Різник і захисник Юхим Конопля.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу проти Казахстану, який розпочнеться в середу, 31 березня, о 21:45 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в активі нашої збірної 2 очки після двох турів. Спочатку підопічні Шевченка сенсаційно зіграли внічию з Францією, а потім на останніх хвилинах втратили перемогу в поєдинку з Фінляндією.