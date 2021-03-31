Стала відома заявка збірної України на матч із Казахстаном у відборі на ЧС-2022
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його штаб визначилися з остаточним списком футболістів, які зможуть допомогти команді в матчі третього туру відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.
Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), в заявку на поєдинок увійшли 23 футболісти. Повністю вона має такий вигляд:
Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін
Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Тимчик, Сирота, Михайличенко, Караваєв, Матвієнко
Півзахисники: Сидорчук, Шепелев, Малиновський, Шапаренко, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко
Нападники: Яремчук, Довбик, Мораес
Зазначимо, що до цього списку не потрапили воротарі Андрій Лунін, Дмитро Різник і захисник Юхим Конопля.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу проти Казахстану, який розпочнеться в середу, 31 березня, о 21:45 за київським часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в активі нашої збірної 2 очки після двох турів. Спочатку підопічні Шевченка сенсаційно зіграли внічию з Францією, а потім на останніх хвилинах втратили перемогу в поєдинку з Фінляндією.