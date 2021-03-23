Шевченко висловився про підготовку до стартового матчу відбору на ЧС-2022 проти Франції

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що його штаб зробив певні висновки перед стартовим матчем відбору на ЧС-2022 проти Франції після розгромної поразки від чинних чемпіонів світу з рахунком 1:7 в жовтні 2020 року.

Під час пресконференції перед поєдинком наставник нашої національної команди також розповів про кадрові труднощі, з якими зіткнулася збірна, і нагадав, що вперше в межах одного міжнародного вікна буде зіграно три офіційних зустрічі.

"Однозначно, висновки були зроблені. В першу чергу, ми граємо офіційний матч. Це зовсім інший рівень концентрації. Ми серйозно готуємося до цього поєдинку, у нас є план на гру. Що стосується складу, то у нас є втрати, зокрема Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Артем Бесєдін. Під питанням буде Андрій Ярмоленко. Незважаючи на це, у нас є певні задумки. На жаль, у нас дуже мало часу, адже ми вперше будемо проводити три офіційні матчі за такий короткий проміжок часу. Незважаючи на це, ми в гарному настрої сьогодні вилітаємо до Франції", – розповів про ситуацію Шевченко.

Крім Франції Україна зустрінеться з Фінляндією (28 березня) і Казахстаном (31 березня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Миколайович несподівано заговорив українською мовою під час пресконференції.