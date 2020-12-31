Визначено найкращий гол "Шахтаря" у 2020 році

Фантастичний удар Алана Патріка в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки" (3:3) визнано вболівальниками найкращим голом "Шахтаря" в 2020 році.

За цей шедевр 29-річного бразильського півзахисника віддав свій голос 441 шанувальник донецького клубу.

🔥 Кращий гол "Шахтаря" в 2020 році за версією вболівальників! ⚽



💪🏻 Технічний суперудар Алана Патріка став переможцем "Battle голів – 2020" від ФК "Шахтар" і Parimatch! 👏🏻 pic.twitter.com/RFxaH7vPZk - ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 31, 2020

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, вартість бразильця становить 8 млн євро.

Алан Патрік прийшов у "Шахтар" у 2011 році за 4 млн євро, підписавши з "гірниками" п'ятирічний договір. Хавбек не зміг закріпитися в команді і влітку 2013-го вирушив на рік в оренду в "Інтернасьонал". Також виступав в оренді в таких клубах, як "Палмейрас" і "Фламенго". Алан Патрік повернувся в "Шахтар" у січні 2017-го.

У помаранчево-чорній футболці чемпіона України за 9 років провів 102 матчі, у яких забив 15 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "Шахтаря" потрапив до символічної збірної головних відкриттів Ліги чемпіонів 2020/21 за версією УЄФА.