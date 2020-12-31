Определен лучший гол "Шахтера" в 2020 году

Фантастический удар Алана Патрика в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики" (3:3) был признан болельщиками лучшим голом "Шахтера" в 2020 году.

За этот шедевр 29-летнего бразильского полузащитника отдал свой голос 441 поклонник донецкого клуба.

🔥 Лучший гол "Шахтера" в 2020 году по версии болельщиков! ⚽



💪🏻 Техничный суперудар Алана Патрика стал победителем "Battle голов – 2020" от ФК "Шахтер" и Parimatch! 👏🏻 pic.twitter.com/RFxaH7vPZk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 31, 2020

По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 8 млн евро.

Алан Патрик пришел в "Шахтер" в 2011 году за 4 млн евро, подписав с "горняками" пятилетний договор. Хавбек не смог закрепиться в команде и летом 2013-го отправился на год в аренду в "Интернасьонал". Также выступал в аренде в таких клубах, как "Палмейрас" и "Фламенго". Алан Патрик вернулся в "Шахтёр" в январе 2017-го.

В оранжево-черной футболке чемпиона Украины за 9 лет провел 102 матча, в которых забил 15 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Шахтера" попал в символическую сборную главных открытий Лиги чемпионов 2020/21 по версии УЕФА.