Голкипер "Шахтера" попал в необычную символическую сборную ЛЧ

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в символическую сборную главных открытий Лиги чемпионов 2020/21 по версии УЕФА.

Как отмечается на официальном сайте организации, украинский вратарь принял участие в пяти из шести матчей группового турнира и трижды сумел отстоять "на ноль". Полностью команда из футболистов, которые совершили наибольший прорыв в нынешнем розыгрыше ЛЧ, выглядит следующим образом:

Голкипер: Анатолий Трубин (19 лет, "Шахтер")

Защитники: Кристиан Ромеро (22 года, "Аталанта"), Зайду Сануси (23 года, "Порту"), Жюль Кунде (22 года, "Севилья"), Альфонсо Дэвис (20 лет, "Бавария")

Полузащитники: Педри (18 лет, "Барселона"), Джуд Беллингем (17 лет, "Боруссия" Д), Джованни Рейна (18 лет, "Боруссия" Д), Доминик Собослаи (20 лет, "Зальцбург"/"Лейпциг")

Нападающие: Диогу Жота (24 года, "Ливерпуль"), Маркус Тюрам (23 года, "Боруссия" М).

Напомним, что Трубин дебютировал в Лиге чемпионов после того, как капитан "Шахтера" Андрей Пятов заболел коронавирусом. За пять сыгранных матчей он пропустил 8 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодого голкипера "горняков" включили в символическую сборную футболистов до 19 лет.