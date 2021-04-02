Відомий український тренер назвав футболіста, якого не вистачає команді Шевченка

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний вважає, що в перших матчах відбору на ЧС-2022 нашій національній команді не вистачило півзахисника "Динамо" Віталія Буяльського.

В інтерв'ю виданню Meta-ratings.com.ua він заявив, що, незважаючи на відсутність деяких провідних гравців через травми, саме "динамівець" міг би допомогти збірній у складний момент. За словами нашого співвітчизника, Буяльський зміг би вписатися в тактичні схеми Андрія Шевченка, оскільки є універсальним футболістом.

"У нас відсутня група футболістів – Ярмоленко, Степаненко, Циганков, Бесєдін. Але, на мій погляд, збірній не вистачає Віталія Буяльського. Я не даю рекомендації тренерам, але констатую факт, що у складних матчах "Динамо" саме Віталій витягав динамівців, забивав важливі голи. Він універсальний футболіст і може грати в схемах Андрія Шевченка: і в ромбі, і на позиції опорника, і під нападниками. Знаю це за спільною з ним роботою в "Говерлі". Думаю, до фінальної частини Євро Шевченко ще подивиться кандидатів і все-таки внесе Буяльського до заявки збірної", – поділився своєю думкою Грозний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна зіграла внічию з Францією, Фінляндією і Казахстаном на старті відбору на ЧС-2022. За результатами цих матчів підопічні Шевченка йдуть на другому місці в таблиці.