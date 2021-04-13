Українського тренера екстрено відвезли в лікарню з матчу чемпіонату Казахстану з футболу

Українському тренеру "Акжайика" Володимиру Мазяру стало погано під час виїзного матчу п'ятого туру чемпіонату Казахстану проти "Шахтаря" з Караганди, який закінчився перемогою його команди з рахунком 2:1.

Як повідомляється в Telegram-каналі про місцевий футбол Kozhakhmet_inside_official, його в терміновому порядку госпіталізували. У нього почалися проблеми з серцем після другого голу "Акжайика", який був забитий на 74-й хвилині зустрічі. 43-річному Мазяру надали першу допомогу прямо на лавці запасних, а потім відвезли в лікарню на швидкій.

Для клубу українця ця перемога стала другою в п'яти матчах сезону. Тепер в активі його підопічних шість очок.

Нагадаємо, що наш співвітчизник раніше грав у футбол на позиції нападника. У 1999 році він потрапив у систему "Динамо", але за першу команду киян дебютувати так і не зумів. Мазяр захищав кольори "Дніпра", "Ворскли", "Таврії" та інших українських клубів і став тренером після закінчення кар'єри в 2010 році.

Володимир працював зі "Сталлю" з Кам'янського, "Вересом", "Рухом", перш ніж очолити "Акжайик".

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