Украинского тренера экстренно увезли в больницу с матча чемпионата Казахстана по футболу

Украинскому тренеру "Акжайыка" Владимиру Мазяру стало плохо во время выездного матча пятого тура чемпионата Казахстана против "Шахтера" из Караганды, который закончился победой его команды со счетом 2:1.

Как сообщается в Telegram-канале о местном футболе Kozhakhmet_inside_official, его в срочном порядке госпитализировали. У него начались проблемы с сердцем после второго гола "Акжайыка", который был забит на 74-й минуте встречи. 43-летнему Мазяру оказали первую помощь прямо на скамейке запасных, а затем увезли в больницу на скорой.

Для клуба украинца эта победа стала второй в пяти матчах сезона. Теперь в активе его подопечных шесть очков.

Напомним, что наш соотечественник ранее играл в футбол на позиции нападающего. В 1999 году он попал в систему "Динамо", но за первую команду киевлян дебютировать так и не сумел. Мазяр защищал цвета "Днепра", "Ворсклы", "Таврии" и других украинских клубов и стал тренером после окончания карьеры в 2010 году.

Владимир работал со "Сталью" из Каменского, "Вересом", "Рухом", прежде чем возглавить "Акжайык".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный арбитр потерял сознание во время футбольного матча в отборе на Кубок африканских наций.