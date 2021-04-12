Український футбольний клуб звинуватили в махінаціях з тестами на коронавірус – журналіст

"Поділля" з Другої ліги України звинуватило "Епіцентр" з Дунаївців у махінаціях із результатами тестів на коронавірус перед очною зустріччю команд у першості країни.

Со-ведучий програми "ТаТоТаке" Андрій Сеньків пояснив, що команди ведуть боротьбу за вихід у Першу лігу за підсумками сезону, тому поєдинок між ними має велике турнірне значення. За словами журналіста, клуб із Дунаївців не міг розраховувати на своїх ключових футболістів, тому придумав цю ідею, щоб зіграти з "Поділлям" пізніше.

""Поділля" вказує на те, що результати цих тестів були підроблені. Футболісти "Епіцентру" здали тести на коронавірус в одній з клінік. Всі або більшість із них були негативними, але під час відправлення в Українську асоціацію футболу вони стали позитивними. Засідання Контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) щодо цієї гри вже було 9 квітня, але в УАФ сказали, що рішення буде ухвалено після отримання відповіді від лікарні, в якій робилися тести", – розповів Сеньків.

Він додав, що повторне засідання відбудеться 21 квітня. Якщо провина "Епіцентру" буде доведена, команду позбавлять шести очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому турі другої ліги клуб із Дунаївців зустрічався з "Карпатами" з Галича. Гравець других відзначився голом та ледь не залишився без футболки після святкування.