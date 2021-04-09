У чемпіонаті України гравцю не віддавали футболку після святкування голу. Відео курйозу

У матчі Другої ліги України між "Карпатами" з Галича і "Епіцентром" (Дунаївці) (1:0) трапився курйозний момент під час святкування єдиного голу.

На сторінці Артура Валерка в Twitter з'явилося відео епізоду, який стався на 64-й хвилині поєдинку. Нападник господарів Андрій Бей головою замкнув подачу свого партнера з кутового, на радощах зняв футболку і підкинув її високо в повітря.

Отримавши жовту картку за своє святкування, гравець "Карпат" підійшов до глядачів, що стояли за воротами, щоб повернути екіпіровку, але не відразу отримав її назад. Футболка форварда "зникла" за курткою одного з керівників ПФК "Львів", який після загального сміху віддав її Бею.

Гол нападника приніс перемогу клубу з Галича і дозволив змістити "Ужгород" з третьої позиції. Після 15 турів на рахунку "Карпат" 32 очки. "Епіцентр" залишився на п'ятому місці з 24 пунктами після 12 ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в іншому матчі команди з Галича в межах Другої ліги України м'яч за неймовірних обставин не опинився в сітці.