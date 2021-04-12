Украинский футбольный клуб обвинили в махинациях с тестами на коронавирус – журналист

"Подолье" из Второй лиги Украины обвинило "Эпицентр" из Дунаевцов в махинациях с результатами тестов на коронавирус перед очной встречей команд в первенстве страны.

Со-ведущий программы "ТаТоТаке" Андрей Сенькив объяснил, что команды ведут борьбу за выход в Первую лигу по итогам сезона, поэтому поединок между ними имеет большое турнирное значение. По словам журналиста, клуб из Дунаевцов не мог рассчитывать на своих ключевых футболистов, поэтому придумал эту идею, чтобы сыграть с "Подольем" позже.

""Подолье" указывает на то, что результаты этих тестов были подделаны. Футболисты "Эпицентра" сдали тесты на коронавирус в одной из клиник. Все или большинство из них были отрицательными, но при поступлении в Украинскую ассоциацию футбола они стали положительными. Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по этой игре уже было 9 апреля, но в УАФ сказали, что решение будет вынесено после получения ответа от больницы, в которой делались тесты", – рассказал Сенькив.

Он добавил, что повторное заседание состоится 21 апреля. Если вина "Эпицентра" будет доказана, команду лишат шести очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре Второй лиги клуб из Дунаевцов встречался с "Карпатами" из Галича. Игрок вторых отличился и едва не остался без футболки после празднования гола.