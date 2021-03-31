Україна – Казахстан: відеоогляд матчу відбору ЧС-2022

Максим Іншаков Футбол 00:48, 1.04.2021 Оновлено: 00:49, 1.04.2021

Збірна України з футболу у відборі на чемпіонат світу-2022 сенсаційно не змогла обіграти команду Казахстану (1:1).

Поєдинок 3-го туру відбувся на київському НСК "Олімпійський.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан і пропонує подивитися огляд матчу.

Україна – Казахстан 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 20 Яремчук, 1:1 – 59 Мужиков.

Україна – Трубін, Караваєв (Тимчик, 87), Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновський, Шапаренко (Довбік, 81), Яремчук, Мораес (Зубков, 67).

Казахстан – Покатілов, Марочкин, Малий, Аліпій, Досмагамбетов (Бистров, 46), Нургалієв (Тунгишбаев, 87), Тагиберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговскій, 46), Мужиків, Валіуллін, Аймбетов (Карімов, 60).

Попередження: Аліпов (6), Абикен (36), Мужиков (43), Вороговскій (62), Каримов (69), Зінченко (89), Марлос (90), Покатілов (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, для "синьо-жовтих" це стало другою нічиєю в кваліфікації ЧС-2022. До цього наша збірна сенсаційно звела внічию гру з Францією, а потім на останніх хвилинах втратили перемогу над Фінляндією.

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