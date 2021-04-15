У Малайзії футболіст здiйснив "найдивнiше порушення в історії". Відео

У матчі другого дивізіону чемпіонату Малайзії з футболу між "Келантаном" і "Пераком II" футболіст господарів, щоб зірвати атаку суперника, штовхнув арбітра.

В інтернеті цей випадок назвали найдивнішим фолом в історії футболу.

Після того як "Келантан" не зміг у своїй атаці забити гол, гравець під номером 10 не придумав нічого кращого, як збити рефері з ніг. Судячи з відео, порушник за цей вчинок не отримав навіть жовтої картки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисниця жіночої збірної України з футболу Натія Панцулая заробила дивне видалення в матчі-відповіді плей-оф відбору на Євро-2022 проти Північної Ірландії, штовхнувши суперницю.