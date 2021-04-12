У Колумбії футбольний клуб вийшов на матч усімох через коронавірус. Відео

"Агілас Дорадас" через коронавірус зуміли вийти на матч вищого футбольного дивізіону Колумбії проти "Бояки Чіко" (0:3) тільки всімох.

Як повідомляє видання Goal.com, в команді було виявлено 16 випадків зараження COVID-19, ще 7 гравців було травмовано, але керівництво національної першості вирішило не переносити поєдинок. З цієї причини "Дорадас" розпочали зустріч у меншості та з голкіпером у полі.

Незважаючи на чисельну перевагу, футболісти "Чіко" не могли відкрити рахунок протягом перших 57 хвилин матчу. На 67-й і 77-й гості довели справу до розгрому, а на 80-й поєдинок був перерваний достроково, оскільки один з гравців "Дорадас" отримав травму та не зміг продовжувати.

Згідно з правилами ФІФА, команді, в складі якої залишилося менше семи осіб, зараховується технічна поразка.

Після 17 турів господарі набрали 14 пунктів і посідають 17-те місце серед 19 учасників чемпіонату, а "Чіко" тепер йдуть на 13-й позиції з 18 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футбольний клуб звинуватили в махінаціях із результатами тестів на коронавірус.