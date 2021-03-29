Тренер збірної Фінляндії оцінив нічию з Україною у відборі на ЧС-2022

Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва відзначив зусилля, докладені його підопічними для досягнення нічийного результату в матчі відбору на ЧС-2022 проти України (1:1).

Він залишився задоволений самовіддачею і бажанням своїх футболістів і відзначив високий рівень нашої національної команди.

"Команда показала психологічну стійкість, зумівши уникнути поразки і зрівняти рахунок. Я по-справжньому гордий бажанням і високою самовіддачею моїх гравців. Якщо задуматися про те, що ми протистояли супернику такого рівня на його полі і здобули нічию, можна сказати, що я можу бути задоволений цим результатом. Щоб досягти цього, нам потрібно було залишатися сконцентрованими протягом усього матчу, і нам це вдалося", – цитує слова Канерви видання palloliitto.fi.

Нагадаємо, що Україна на останніх хвилинах втратила перемогу над Фінляндією у відборі на ЧС-2022 після помилки захисника Віталія Миколенка.

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