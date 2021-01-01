Трансфер ізраїльського таланту в "Динамо" зривається через пункт про покарання – ЗМІ

Переговори по трансферу ізраїльського футболіста Ліеля Абаді з "Маккабі Петах-Тіква" в "Динамо" зайшли в глухий кут, повідомляє One.

Перехід 19-річного гравця до Києва опинився під загрозою зриву через пункт в контракті про дисциплінарні покарання, який викликав невдоволення президента "Маккабі" Аві Лусона.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, після узгодження всіх деталей трансферу Лусон отримав деталі контракту і наклав вето на ряд положень, визначивши їх, як неприпустимі.

Відзначається, що Аві Лусон любить Абаду як свого сина і переживає за його долю. На думку Аві, ці пункти можуть нашкодити футболістові в майбутньому. Президент ізраїльської команди відправив представникам "Динамо" свої правки. Переговори тривали впродовж дня, але ні до чого не привели.

Сторони домовилися зустрітися у вівторок, 5 січня, в той же час "Маккабі Петах-Тіква" запланував випустити Абаду в грі проти "Маккабі" з Тель-Авіва в понеділок, 4 січня.

Також "Маккабі" бентежить пункт щодо доходу від майбутнього продажу гравця. Команда з Ізраїлю хоче, щоб між сторонами була встановлена фіксована сума, а не відсоток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько гравця підтвердив трансфер свого сина до Києва, заявивши, що "угода вже закрита".

Також ЗМІ назвали майбутню зарплату футболіста в Україні. За повідомленням місцевих видань Абада – один з найбільших талантів ізраїльського футболу.