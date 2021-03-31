Стала відома заявка збірної України на матч із Казахстаном у відборі на ЧС-2022

Михайло Морозов Футбол 11:05, 31.03.2021 Оновлено: 11:16, 31.03.2021

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його штаб визначилися з остаточним списком футболістів, які зможуть допомогти команді в матчі третього туру відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), в заявку на поєдинок увійшли 23 футболісти. Повністю вона має такий вигляд:

Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін

Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Тимчик, Сирота, Михайличенко, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Шепелев, Малиновський, Шапаренко, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Довбик, Мораес

Зазначимо, що до цього списку не потрапили воротарі Андрій Лунін, Дмитро Різник і захисник Юхим Конопля.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу проти Казахстану, який розпочнеться в середу, 31 березня, о 21:45 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в активі нашої збірної 2 очки після двох турів. Спочатку підопічні Шевченка сенсаційно зіграли внічию з Францією, а потім на останніх хвилинах втратили перемогу в поєдинку з Фінляндією.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Під Шумами 24-річна медикиня врятувала пораненого українського воїна, витягнувши з-під обстрілу. Фото героїні

Голубовська: протидія COVID-19 уже неможлива, без локдауну готуйтеся помирати вдома

Сюмар двічі назвала Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради. Відео

Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок

Заступник голови КСУ Головатий задекларував православний храм