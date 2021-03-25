Шовковський опублікував загадкове повідомлення після нічиєї з Францією

Тренер збірної України з футболу Олександр Шовковський заінтригував вболівальників повідомленням в соціальній мережі Instagram.

Коментуючи нічию команди з Францією на старті відбору до ЧС-2022, помічник Андрія Шевченка відзначив дисципліну в грі "жовто-синіх" і згадав про одну деталь, яка вразила команду. При цьому СаШо не став її називати.

"Дякую за результат цьому стадіону. Дякую команді за самовідданість, за те, що виконали тренерську настанови. А поза грою було! Але незважаючи на це ми все ж досягли позитивного для нас результату! Нам завжди є чому вчитися і до чого прагнути... Є один факт, який нас вразив, але я не можу про це говорити! Поки що..." – написав Шовковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА переписав гол збірної України в матчі з Францією на півзахисника нашої команди Сергія Сидорчука.