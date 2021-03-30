Шевченко висловився про "злочин" у збірній України

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко різко відреагував на запитання журналіста, чи проводяться якісь зустрічі національної команди і гравців попередніх часів інших складів для передачі досвіду.

За словами наставника, така можливість повністю відкинута і в умовах нинішньої реальності межує зі злочином.

"У сьогоднішній ситуації з локдауном і коронавірусом це було б злочином, якби проводили якісь зустрічі. Ми живемо за чітким розкладом. Ми здаємо тести раз у два-три дні. І той доступ до команди, він обмежений. Тому вибачте, є порядок", – заявив Шевченко на пресконференції, присвяченій майбутньому матчу з Казахстаном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру відбору на ЧС-2022 з футболу Україна – Казахстан відбудеться в середу, 31 березня, о 21:45.

Вже названо телеканали, які покажуть зустріч, а також було опубліковано прогноз букмекерів на гру.

Шевченко українською мовою почав пресконференцію з "неприємної новини".