Шевченко высказался о "преступлении" в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко резко отреагировал на вопрос журналиста, проводятся ли какие-то встречи национальной команды и игроков предыдущих времен других составов для передачи опыта.

По словам наставника, такая возможность полностью исключена и в условиях нынешней реальности граничит с преступлением.

"В сегодняшней ситуации с локдауном и коронавирусом, это было бы преступлением, если бы проводили какие-то встречи. Мы живем по четкому расписанию. Мы сдаем тесты раз в два-три дня. И тот доступ к команде, он ограничен. Поэтому извините, есть порядок", – заявил Шевченко на пресс-конференции посвященной предстоящему матчу с Казахстаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 по футболу Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта, в 21:45.

Уже названы телеканалы, которые покажут встречу, а также был опубликован прогноз букмекеров на игру.

Шевченко на украинском языке начал пресс-конференцию с "неприятной новости".