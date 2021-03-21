Шевченко вилучив футболістів "Динамо" зі збірної України на перші матчі ЧС-2022

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко вилучив зі складу національної команди на березневі матчі відбору ЧС-2022 Артема Бесєдіна і Віктора Циганкова, повідомляє пресслужба УАФ.

Обидва футболісти "Динамо" отримали м'язові ушкодження і не зможуть допомогти збірній. Також не встигає відновитися ключовий півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко.

У зв'язку з цим Андрій Миколайович довикликав нападника СК "Дніпро-1" Артема Довбика.

Нагадаємо, що у збірної України заплановані поєдинки з Францією (24 березня, Сен-Дені), Фінляндією (28 березня, Київ) і Казахстаном (31 березня, Київ).

Так, з урахуванням двох гравців, які раніше отримали позитивні ПЛР-тести (Ігор Харатін і Віктор Корнієнко), з раніше оголошеного списку 33 викликаних гравців випало п'ять виконавців.

Тепер, з урахуванням запрошеного Довбика, в списку – 29 футболістів, які в понеділок, 22 березня, повинні прибути в розташування "синьо-жовтих" у столичному готелі "Опера".

Вранці всі члени головної команди здадуть ПЛР-тести, а після обіду, услід за отриманням результатів, зберуться разом для підготовки до березневих матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції ухвалили рішення щодо присутності глядачів на матчі відбору ЧС-2022 з Україною.