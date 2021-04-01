Шевченко прокоментував нічию з Казахстаном, назвавши винного в результаті

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що нічия з командою Казахстану є негативним результатом.

Наставник "жовто-синіх" заявив, що всю відповідальність за такий результат зустрічі він бере на себе.

"Думаю, що коли створюється така кількість моментів, а потім вони тринькаються, то суперник, у якого був один шанс, забиває. І ми продовжуємо далі не використовувати свої моменти. Кінцівка мені не сподобалася. Повинна бути організація, а наші гравці втратили свої позиції . У перерві я сказав хлопцям, щоб вони не тринькали моменти. Повинні були закривати матч", – цитує Шевченка "Динамомания" з посиланням на телеканал "Футбол".

Оцінив Андрій Миколайович і фізичні кондиції своїх підопічних:

"Були футболісти, які трохи підсіли. У трьох матчах була ротація, тому я не бачу проблем iз втомою. Бачу проблеми в концентрації і реалізації моментів. Нам потрібно знову стати командою. Казахи забили хороший гол, але можна було не дати гравцеві вдарити. Але все одно ми повинні реалізовувати свої моменти. Епізоди з пенальті, якi не були поставлені? Мені важко їх коментувати, я їх не бачив. Арбітру видніше", – підсумував наставник.

Відзначимо, що крім сенсації в Києві, з шокуючим рахунком завершився матч Німеччина – Північна Македонія.