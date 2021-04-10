"Шахтар" у Києві за 3 хвилини переміг у донецькому дербі

Донецький "Шахтар" у матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу обіграв у гостях "Маріуполь". Донецьке дербі на київському НСК "Олімпійський" завершилося з рахунком 3:0.

Чемпіон країни з перших хвилин захопив ініціативу і раз у раз організовував небезпечні випади на ворота Гальчука.

Ключовими стали 3 хвилини з 34-ї по 37-му, впродовж яких підопічнi Каштру організували дві точні атаки. Спершу Жуніор Мораес накрутив двох суперників і пробив з-під Чоботенка, а потім Манор Соломен прийняв м'яч у штрафному і по обвіднiй траєкторії поцілив у дальній кут воріт приазовців. В обох випадках асистував Додо.

Остаточний рахунок на 79-й хвилині оформив Жуніор Мораес, реалізувавши пенальті за фол Гальчука на Додо.

"Маріуполь" – "Шахтар" 0:3

Голи: 0:1 – 34 Мораес, 0:2 – 37 Соломон, 0:3 – 78, пенальті Мораес.

Маріуполь – Гальчук, Петерман, Биков, Чоботенко, Меліченко, Кошкош (Тищенко, 74), Кулієв (Козицький, 65), Стасюк, Ukhan (Шушко, 74), Сагуткін, Трофімюк (Плакса, 55).

Шахтар – Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Сіпріано, Степаненко (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 70), Алан Патрік (Дентіньо, 76), Майкон (Маркос Антоніо, 46), Тете (Фернандо Педро, 76), Мораес.

Попередження: Кулієв (4), Бондар (61).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "гірники" в поєдинку 20-го туру чемпіонату України з футболу здобули перемогу над "Ворсклою".

Зустріч на полтавському стадіоні ім. Бутовського завершилась із рахунком 2:0.