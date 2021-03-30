Рефері знепритомнiв під час футбольного матчу у відборі Кубку африканських націй. Відео

Максим Іншаков Футбол 22:36, 30.03.2021 Оновлено: 22:41, 30.03.2021

Арбітр Чарльз Булу не зміг допрацювати в матчі кваліфікації Кубку африканських націй між Кот-д'Івуаром і Ефіопією, який відбувся в івуарійському місті Абіджан.

34-річному рефері на 80-й хвилині за рахунку 3:1 стало зле. Його захитало, після чого за допомогою футболістів він ліг на газон.

Пізніше медики на носилках забрали Булу з поля в автомобіль швидкої допомоги.

Оскільки четвертий суддя був із Кот-д'Івуару і не міг працювати на поєдинку, гру було завершено достроково, а рахунок 3:1 було визнано остаточним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий французький нападник "Ліона" малійського походження Мусса Дембеле, який виступає за "Атлетіко Мадрид" на правах оренди, зомлів на тренуванні.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Активісти закликали РНБО розібратися з махінаціями газової компанії Пінчука

Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок

Сорда вирішили покарати за привласнення ордена Хмельницького, нагороду конфіскували

В Україні з'явиться новий вид військової служби: призвати резервістів зможуть за добу

Гармаш – про гуманітарку на Донбас: наших людей роками катують у підвалах, а вбивцям возять десятки тисяч тонн вантажів