Рефері знепритомнiв під час футбольного матчу у відборі Кубку африканських націй. Відео

Арбітр Чарльз Булу не зміг допрацювати в матчі кваліфікації Кубку африканських націй між Кот-д'Івуаром і Ефіопією, який відбувся в івуарійському місті Абіджан.

34-річному рефері на 80-й хвилині за рахунку 3:1 стало зле. Його захитало, після чого за допомогою футболістів він ліг на газон.

Пізніше медики на носилках забрали Булу з поля в автомобіль швидкої допомоги.

Оскільки четвертий суддя був із Кот-д'Івуару і не міг працювати на поєдинку, гру було завершено достроково, а рахунок 3:1 було визнано остаточним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий французький нападник "Ліона" малійського походження Мусса Дембеле, який виступає за "Атлетіко Мадрид" на правах оренди, зомлів на тренуванні.