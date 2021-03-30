Рефери потерял сознание во время футбольного матча в отборе Кубка африканских наций. Видео

Максим Иншаков Футбол 22:36, 30.03.2021 Обновлено: 22:41, 30.03.2021

Арбитр Чарльз Булу не смог доработать в матче квалификации Кубка африканских наций между Кот-д’Ивуаром и Эфиопией, который состоялся в ивуарийском городе Абиджан

34-летний рефери на 80-й минуте при счете 3:1 почувствовал себя плохо. Его зашатало, после чего с помощью футболистов он лег на газон.

Позже медики на носилках отнесли Булу с поля в автомобиль скорой помощи.

Поскольку четвертый судья был с Кот-д’Ивуара и не мог работать на поединке, игра была завершена досрочно, а счет 3:1 был признан окончательным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый французский нападающий "Лиона" малийского происхождения Мусса Дембеле, выступающий за "Атлетико Мадрид" на правах аренды, потерял сознание на тренировке

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