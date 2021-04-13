Провідний легіонер "Динамо" відреагував на чутки про те, що він вибув до кінця сезону

Один з ключових футболістів "Динамо" Беньямін Вербич спростував інформацію ЗМІ, про те, що більше не вийде на поле в нинішньому сезоні через травму.

Як повідомляється на сайті телеканалів "Футбол 1/2/3", словенець все ще має шанси на повернення до початку літнього міжсезоння. Він пояснив, що отримав незвичайну травму та не хоче форсувати події, щоб уникнути рецидиву.

"Це неправда. Я все роблю для того, щоб повернутися до кінця сезону. Не знаю, чи вдасться зіграти чи ні, але працюємо над тим, щоб я зіграв до кінця сезону. Я вже почав трохи бігати. У мене специфічна травма, тому важливо не поспішати. Працюємо над тим, щоб не було рецидиву", – прокоментував ситуацію з травмою Вербич.

Нагадаємо, що востаннє він виходив на поле в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги проти "Колоса", який відбувся 12 грудня 2020 року. У нинішньому сезоні УПЛ словенець взяв участь у 12 поєдинках, забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією, яка з'явилася в ЗМІ, "Динамо" розпочало переговори щодо повернення в команду Андрія Ярмоленка.