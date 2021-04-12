"Динамо" хоче повернути Ярмоленка – ЗМІ

Київське "Динамо" в літнє трансферне намір повернути Андрія Ярмоленко з англійського "Вест Хем Юнайтед".

Такою інформацією володіє португальський журналіст Педро Алмейда, про що він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter. За його даними, англійський та український клуби вже вступили в переговори щодо можливого трансферу.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні український півзахисник має труднощі з потраплянням до складу "молотобійців". На його рахунку всього 345 зіграних хвилин в англійській Прем'єр-лізі. Ярмоленко двічі отримував травми, пропустивши два місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київським "Динамо" запропонували обміняти "нового Шевченка" Владислава Супрягу на форварда "Дніпра-1" і збірної України Артема Довбика.