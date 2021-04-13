Провідний легіонер "Динамо" більше не зіграє в нинішньому сезоні – ЗМІ

Один з провідних футболістів київського "Динамо" Беньямін Вербич більше не зіграє в нинішньому сезоні через травму задньої поверхні стегна.

Як повідомляє видання Meta-ratings.com.ua, процес одужання словенця затягнувся через його надмірне бажання скоріше повернутися на поле. Він продовжить відновлюватися, працюючи за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, що востаннє Вербич виходив у складі "Динамо" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги проти "Колоса", який відбувся 12 грудня 2020 року. У нинішньому сезоні він взяв участь у 12 матчах УПЛ, відзначившись трьома голами й однією результативною передачею. Також на його рахунку 6 поєдинків на груповому етапі Ліги чемпіонів і 1 асист.

За п'ять турів до закінчення чемпіонату "Динамо" випереджає "Шахтар" на сім очок. 17 квітня команди проведуть очну зустріч в Києві на НСК "Олімпійський". Колишній гравець столичного клубу і за сумісництвом експерт на телеканалах "Футбол 1/2/3" Віктор Леоненко пояснив, чому чекає на перемогу підопічних Мірчі Луческу в цьому поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією ЗМІ, "Динамо" розпочало переговори з "Вест Гемом" про повернення в команду Андрія Ярмоленка.