Президент УЄФА захопився "фантастичним прогресом "Шахтаря"

Президент Європейського футбольного союзу Александер Чеферін відзначив прогрес донецького "Шахтаря".

За словами глави УЄФА, він спостерігав за українським клубом у фінальній частині Ліги Європи минулого сезону, і деякі матчі, на його думку, були просто чудові.

"Шахтар" демонструє фантастичний прогрес. У вас відмінна команда, наскільки я чув, дуже хороший президент і чудовий директор із футболу Даріо Срна. Мені подобається "Шахтар". Сподіваюся, що команда буде максимально успішно виступати і в майбутньому. Клуб чудово розвивається, особливо з урахуванням того, що досі немає можливості грати вдома. Набагато важче постійно переміщатися, щоб проводити як домашні, так і виїзні матчі, і водночас грати добре", – цитує словенця пресслужба "Шахтаря".

Чеферін окремо відзначив хорватського фахівця, який працює в клубі.

"Даріо все ще міг би грати – досі у формі. Він чудовий футболіст і водночас відмінно справляється з нинішньою роботою директора із футболу. Я дуже поважаю Даріо. Він відмінний директор із футболу і мій друг", – підсумував президент УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня "Шахтар" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи поступився римській "Ромі" (1:2) й вилетів із турніру. Через три дні донецька команда сенсаційно програла ФК "Львів" і відпустила "Динамо" на 7 очок у турнірній таблиці.