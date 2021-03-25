Президент УЕФА восхитился "фантастическим прогрессом "Шахтера"

Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин отметил прогресс донецкого "Шахтера".

По словам главы УЕФА, он наблюдал за украинским клубом в финальной части Лиги Европы в прошлом сезоне и некоторые матчи, по его мнению, были просто великолепны.

"Шахтер" демонстрирует фантастический прогресс. У вас отличная команда, насколько я наслышан, очень хороший президент и замечательный директор по футболу Дарио Срна. Мне нравится "Шахтер". Надеюсь, что команда будет максимально успешно выступать и в будущем. Клуб здорово развивается, особенно с учетом того, что до сих пор отсутствует возможность играть дома. Намного труднее постоянно перемещаться, чтобы проводить как домашние, так и выездные матчи, и при этом играть хорошо", – цитирует словенца пресс-служба "Шахтера".

Чеферин отдельно отметил хорватского специалиста, работающего в клубе.

"Дарио все еще мог бы играть – до сих пор в форме. Он великолепный футболист и в то же время отлично справляется с нынешней работой директора по футболу. Я очень уважаю Дарио. Он отличный директор по футболу и мой друг", – подытожил президент УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта "Шахтер" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы уступил римской "Роме" (1:2) и вылетел из турнира. Через три дня донецкая команда сенсационно проиграла ФК "Львов" и отпустила "Динамо" на 7 очков в турнирной таблице.