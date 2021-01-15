Працювати з Луческу дуже важко, – легіонер "Динамо"

Данський півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд заявив, що Мірча Луческу є одним з найдосвідченіших тренерів у його кар'єрі, тому він хоче багато чому навчитися у румунського фахівця.

В інтерв'ю виданню 1927.kiev.ua легіонер киян зізнався, що працювати під керівництвом Містера вкрай непросто. Незважаючи на це, датчанин із задоволенням проводить час під час тренувань команди.

"Мірча Луческу – дуже розумний та успішний тренер. Він знає, як вигравати. Мені потрібно показати себе, продемонструвати, що я готовий. Впевнений, що зможу довести Луческу, що він може на мене розраховувати. Це один з найдосвідченіших тренерів у моєму житті, і я хочу навчитися у нього всьому. Працювати з Луческу дуже важко. Ми багато тренуємося. Заняття складні та інтенсивні, але я тренуюся із задоволенням. щодня вчишся новому, щодня нові виклики для фізичної форми та мислення", – заявив Дуелунд.

Нагадаємо, що Міккель прийшов у "Динамо" влітку 2018 року, але з тих пір зіграв за команду тільки 24 матчі, забив 3 голи і віддав 1 асист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти київського клубу розповіли, що їм кричить Луческу в матчах.