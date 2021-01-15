Работать с Луческу очень тяжело, – легионер "Динамо"

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд заявил, что Мирча Луческу является одним из самых опытных тренеров в его карьере, поэтому он хочет многому научиться у румынского специалиста.

В интервью изданию 1927.kiev.ua легионер киевлян признался, что работать под руководством Мистера крайне непросто. Несмотря на это, датчанин рассказал, что с удовольствием проводит время во время тренировок команды.

"Мирча Луческу – очень умный и успешный тренер. Он знает, как выигрывать. Мне нужно показать себя, продемонстрировать, что я готов. Уверен, что смогу доказать Луческу, что он может на меня рассчитывать. Это один из самых опытных тренеров в моей жизни и я хочу научиться у него всему. Работать с Луческу очень тяжело. Мы много тренируемся. Занятия сложные и интенсивные, но я тренируюсь с удовольствием. Ежедневно учишься новому, ежедневно новые вызовы для физической формы и мышления", – заявил Дуэлунд.

Напомним, что Миккель пришел в "Динамо" летом 2018 года, но с тех пор сыграл за команду только 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты киевского клуба рассказали, что им кричит Луческу в матчах.