Перша у світі людина: Роналду встановив рекорд в Instagram

Зірка туринського "Ювентуса" та національної збірної Португалії Кріштіану Роналду став першою людиною у світі, яка досягли позначки у 250 млн підписників у соціальній мережі Instagram.

35-річному футболістові підкорилася ця цифра 1 січня 2021 року. Більше людей підписано лише на офіційний акаунт самої соцмережі, за яким стежать 382 мільйони користувачів інтернету.

Слідом за Роналду йдуть співачка Аріана Гранде (214 млн), актор і рестрел Дуейн Джонсон (209 млн), модель Кайлі Дженнер (207 млн), співачка Селена Гомес (200,5 млн). Серед футболістів головним конкурентом Кріштіану є аргентинець Ліонель Мессі, на якого підписано 174,5 мільйонів фанатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної України Олександр Караваєв розповів, як його після матчу "послав" Кріштіану Роналду.