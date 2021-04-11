Мілевський оригінально відповів на своє "відрахування" з "Минаю". Відео

Нападник "Миная" Артем Мілевський у відповідь на новину видання "Спортiвки" про те, що ужгородська команда вирішила його позбутися, записав звернення до спортивному директору "Руху" Ігор Дедишин.

Разом зі своїм агентом Олександром Панковим, Мілевський у віршованій формі спростував всю інформацію про відрахування.

Публікуємо мовою оригіналу:

"Игорек Дедышин, спортдиректор "Руха", пишет для "Спортивки", пишет очень плохо", – сказав Мілевський.

"Старый Миля для "Миная" лучше новых двух, так что, лучший друг, комментируй "Рух", – додав Панков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський 24 грудня підписав 1,5-річний контракт з клубом УПЛ. Пізніше ЗМІ розкрили розмір зарплати Артема в "Минає".

В одному зі своїх інтерв'ю екснападник української збірної розповів про свою мотивацію після переходу в Прем'єр-лігу.