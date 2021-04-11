"Минай" разочарован Милевским и избавится от футболиста – СМИ

Футбольный клуб "Минай" из одноименного села Ужгородского района Закарпатской области, прекратит сотрудничество с нападающим Артемом Милевским, сообщает "Спортивка". По информации СМИ, звездный ветеран не оправдал возлагавшихся на него надежд.

Несмотря на то, что "Минай" подписал контракт с Милевским на полтора сезона, он покинет клуб уже этим летом. Закарпатцев разочаровали возможности 36-летнего футболиста. Руководство клуба считает, что Артем, в его нынешнем состоянии, ничем существенно помочь не сможет.

К тому же расставание с форвардом позволит несколько разгрузить зарплатную ведомость. По неофициальной информации зарплата бывшего футболиста "Динамо" и сборной Украины составляет ориентировочно 8-10 тысяч евро в месяц.

Напомним, что Милевский дебютировал в украинской Премьер-лиге в "Динамо" и выступал за столичный клуб до 2013 года, сыграв 228 матчей, забив 81 гол и отдав 54 ассиста. В начале осени 2013 года его контракт с киевлянами закончился, и он перешел в турецкий "Газиантепспор", но уже 31 декабря соглашение с ним было расторгнуто.

После этого Артем поиграл в Хорватии ("Хайдук", "Сплит"), Румынии ("Конкордия"), России ("Тосно"), Венгрии ("Кишварда"), а последней его командой было брестское "Динамо", за которое форвард выступал с января 2019-го и с которым выиграл чемпионат Беларуси в том же году.