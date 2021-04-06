Матчі збірної України на Євро-2020 пройдуть із глядачами: названо квоту

На матчах збірної України з футболу на Євро-2020 проти Північної Македонії та Австрії, які мають відбутися в Бухаресті, трибуни можуть бути заповнені на 25% (13 000 місць).

Як повідомляє видання Digi24, міністр спорту Румунії Едуард Новак розповів, що для входу на стадіон кожен вболівальник зобов'язаний показати негативний тест на коронавірус або довідку про вакцинацію. Також тестування можна буде пройти на території арени.

"Кожен уболівальник повинен буде показати документ, який підтверджує, що він вилікувався від коронавірусу, пройшов вакцинацію. На кожному квитку будуть написані дата та час, в які потрібно прийти на стадіон. Це допоможе уникнути скупчення людей на вході. Якщо у когось із фанатів не буде вищевказаного документа, то він зможе здати тест на коронавірус на території арени", – заявив Новак.

Нагадаємо, що з Північною Македонією Україна має зіграти 17 червня, а з Австрією – 21 червня. У першому матчі на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з Нідерландами (13 червня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розповіли, коли стане відомо остаточний формат чемпіонату Європи з футболу.