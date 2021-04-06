Матчи сборной Украины на Евро-2020 пройдут со зрителями: названа квота

На матчах сборной Украины по футболу на Евро-2020 против Северной Македонии и Австрии, которые должны состояться в Бухаресте, трибуны могут быть заполнены на 25% (13000 мест).

Как сообщает издание Digi24, министр спорта Румынии Эдуард Новак рассказал, что для входа на стадион каждый болельщик будет обязан предъявить отрицательный тест на коронавирус или справку о вакцинации. Также тестирование можно будет пройти на территории арены.

"Каждый болельщик должен будет предъявить документ, который подтверждает, что он вылечился от коронавируса, прошел вакцинацию. На каждом билете будут написаны дата и время, в которое нужно прийти на стадион. Это поможет избежать скопления людей на входе. Если у кого-то из фанатов не будет вышеуказанного документа, то он сможет сдать тест на коронавирус на территории арены", – заявил Новак.

Напомним, что с Северной Македонией Украина должна сыграть 17 июня, а с Австрией – 21 июня. В первом матче на Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко встретятся с Нидерландами (13 июня).

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