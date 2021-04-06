Стало відомо, коли буде затверджений остаточний формат Євро-2020 з футболу

20 квітня відбудеться конгрес УЄФА, на якому має бути ухвалено остаточне рішення щодо кількості господарів Євро-2020, перенесеного на літо 2021 року.

Згідно з інформацією видання DailyMail, всі 12 міст, в яких має пройти турнір, дали зрозуміти, що зможуть пустити на стадіони хоч якусь кількість глядачів. До 7 числа країни, які прийматимуть чемпіонат Європи, повинні повідомити, скільки вболівальників матимуть можливість потрапити на трибуни під час матчів.

Очікується, що президента УЄФА Александера Чеферіна та його колег може не влаштувати квота в 10%.

"У нас є кілька сценаріїв розвитку подій, але я можу гарантувати, що жоден матч Євро-2020 не буде зіграно за порожніх трибун", – заявив глава організації.

Нагадаємо, що турнір пройде з 11 червня по 11 липня. Спочатку планувалося, що його матчі будуть зіграні в 12 містах: Дублін (Ірландія), Копенгаген (Данія), Бухарест (Румунія), Будапешт (Угорщина), Лондон (Англія), Більбао (Іспанія), Санкт-Петербург (Росія), Баку (Азербайджан), Рим (Італія), Глазго (Шотландія), Мюнхен (Німеччина), Амстердам (Нідерланди).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА змінив правила футболу на Євро-2020.