Матч "Баварії" в Кубку Німеччини завершився грандіозною сенсацією. Відео

"Баварія" сенсаційно вилетіла з Кубка Німеччини на стадії 1/16 фіналу, поступившись на виїзді "Хольштайн Кілю", який виступає у другому за силою дивізіоні країни, з рахунком 2:2 (6:5 по пенальті).

Мюнхенці на правах явних фаворитів володіли ініціативою по ходу всієї зустрічі і прогнозовано відкрили рахунок вже на 14-й хвилині після помилки голкіпера господарів, який "подарував" м'яч Сержу Гнабрі у себе у воротарському майданчику. Під кінець першого тайму "Хольштайн" зумів відігратися завдяки холоднокровності Фіна Бартельса, який впевнено реалізував вихід віч-на-віч.

На самому початку другої половини "Баварія" вийшла вперед після красивого удару зі штрафного у виконанні Лероя Сане, однак на п'ятій доданій хвилині господарям знову вдалося відновити нічийний результат. Гра перейшла в серію пенальті, де футболіст мюнхенців припустився фатальної помилки на шостому ударі.

У наступному раунді "Хольштайн" зустрінеться з ще одним клубом з другої Бундесліги "Дармштадтом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останньому матчі чемпіонату Німеччини "Баварія" несподівано поступилася "Боруссії" з Менхенгладбаха, виграючи з рахунком 2:0.