Коноплянці поставлено невтішний діагноз після тренування в збірній України

У півзахисника збірної України Євгена Коноплянки, який отримав травму на тренуванні національної команди перед грою з Казахстаном, діагностовано надрив задньої поверхні стегна.

Як повідомив в інтерв'ю пресслужбі УАФ головний лікар "синьо-жовтих" Артур Глущенко, на відновлення 31-річному футболісту знадобиться близько 1,5 місяця.

Орієнтовно він повернеться в стрій у середині травня, після закінчення сезону Прем'єр-ліги. В цей же час заплановано початок підготовки збірної України до чемпіонату Європи 2020 року.

Зазначимо, що в поточному сезоні Євген зіграв за донецький клуб 14 поєдинків в УПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру відбору на ЧС-2022 з футболу Україна – Казахстан відбудеться в середу, 31 березня, о 21:45.

Вже названо телеканали, які покажуть зустріч, а також було опубліковано прогноз букмекерів на гру.

Пізніше Шевченко різко відреагував на запитання журналіста, чи проводяться якісь зустрічі національної команди і гравців попередніх часів інших складів для передачі досвіду.