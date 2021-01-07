Київське "Динамо" випустить криптовалюту для вболівальників

Київське "Динамо" домовилося про співпрацю з блокчейн-компанією Moonwalk, метою якої стане створення першої спортивної екосистеми, зав'язаної на взаємодії з уболівальниками.

Як повідомляє видання BusinessWire, фанати зможуть заробляти криптовалюту в залежності від участі в житті киян і витрачати її на покупки на території стадіону і в клубному магазині. Це допоможе столичному клубу знайти додаткові джерела доходів в умовах пандемії коронавірусу. За словами президента "Динамо" Ігоря Суркіса, це дозволить спортивним командам зі всього світу по-новому подивитися на роботу зі спільнотами.

"Moonwalk допомагає "Динамо" змінити правила гри у взаємодії, спілкуванні та монетизації наших спільнот. Компанія, з якою ми співпрацюємо, надасть нашим уболівальникам нові цифрові можливості, що допоможе нам збільшити кількість фанатів", – розповів Суркіс-молодший.

Наприклад, шанувальники киян зможуть заробляти клубну криптовалюту, прогнозуючи результати матчів або проявляючи активність на сторінках "Динамо" в соціальних мережах. Отримавши монети, вболівальники зможуть витратити їх на участь у VIP-заходах команди, купівлю атрибутики та інших товарів, пов'язаних клубом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли кияни проведуть свій перший матч у 2021 році.