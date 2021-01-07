Киевское "Динамо" выпустит криптовалюту для болельщиков

Киевское "Динамо" договорилось о сотрудничестве с блокчейн-компанией Moonwalk, целью которого станет создание первой спортивной экосистемы, завязанной на взаимодействии с болельщиками.

Как сообщает издание BusinessWire, фанаты смогут зарабатывать криптовалюту в зависимости от участия в жизни киевлян и тратить ее на покупки на территории стадиона и в клубном магазине. Это поможет столичному клубу найти дополнительные источники доходов в условиях пандемии коронавируса. По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, это позволит спортивным командам по всему миру по-новому посмотреть на работу с сообществами.

"Moonwalk помогает "Динамо" изменить правила игры во взаимодействии, общении и монетизации наших сообществ. Компания, с которой мы сотрудничаем, предоставит нашим болельщикам новые цифровые возможности, что поможет нам увеличить количество фанатов", – рассказал Суркис-младший.

К примеру, поклонники киевлян смогут зарабатывать клубную криптовалюту, предсказывая исходы матчей или проявляя активность на страницах "Динамо" в социальных сетях. Получив монеты, болельщики смогут потратить их на участие в VIP-мероприятиях команды, покупку атрибутики и других товаров, связанных клубом.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда киевляне проведут свой первый матч в 2021 году.